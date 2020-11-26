Червиченко: вряд ли Газизов и Зарема не могут найти общий язык. Может, их хотят поссорить?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя слухи о возможном уходе из московского клуба гендиректора Шамиля Газизова, поделился мнением о ситуации. Червиченко выразил сомнение в том, что Газизов мог не найти общего языка с Заремой Салиховой, которую называют женой владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«У меня жена тоже из Уфы, татарско-башкирских кровей. Они немного мыслят по-другому, другая ментальность. Вряд ли Газизов и Зарема не могут найти между собой общий язык. Если бы сказали, что он не сошёлся с Федуном, может быть, а с ней – не знаю. Очень притянуто за уши. Может, их хотят рассорить, потому что понимают, что она имеет определённое влияние.

Вообще всё это похоже на заказуху, чтобы внести раздор в «Спартак». Сейчас в клубе спокойствие: команда играет хорошо, игроки заиграли, например Понсе. Газизов внёс элемент умиротворения, много говорит вместо Федуна, который иногда такие ляпы выдавал, что вся страна хохотала. Шамиль взял на себя разговорный жанр, бывают вещи, которые вызывают улыбку, но 90 процентов сказаны по делу», — сказал Червиченко корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.