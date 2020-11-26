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Червиченко: не вижу причин, по которым Газизов мог бы покинуть «Спартак»

Червиченко: не вижу причин, по которым Газизов мог бы покинуть «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба гендиректора Шамиля Газизова. Ранее появилась информация, согласно которой Газизов может уйти из «Спартака» зимой.

«Не вижу причин, по которым Газизов мог бы покинуть «Спартак». Думаю, что те, кто были до этого в клубе, активно пытаются вернуться. Шамиль Камилович не хуже предыдущих людей. Как минимум, он больше общается и интереснее говорит. Бывают ляпы, но мне он позитивен и симпатичен. Повторюсь, не вижу вещей, по которым ему можно предъявлять претензии.

Последнее время «Спартак» — субстанция, в которой хрен чего разберёшь, поймёшь и спрогнозируешь. Всё, что там происходит – борьба за близость к делу и бюджету. Покупки неразумные, деньги платят огромные, а ответственность никакая. На Тиля же кто-то потратил такие большие деньги, а теперь он играет за дубль. Кто за это ответил? Как ответил? Или все думают, что публикациями о продаже Крала всё перекроют? Я не верю в ту сумму, которая там была написана, но даже если это и правда, она покроет лишь половину.

Если бы была чёткость, что есть ответственность, но не было движений. Вокруг таких средств всех хотят каким-то образом прислониться и быть причастным. Газизов же сказал, что он кого-то отсёк и кому-то помешал. Видимо кто-то начал активничать в период больших покупок и перерыва», — сказал Червиченко корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Шамиль Газизов может зимой покинуть пост гендиректора «Спартака»
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