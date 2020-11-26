Дренте: в «Алании» даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия

Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте рассказал о переходе во владикавказский клуб и жизни в столице Северной Осетии.
«В „Алании“ так сильно хотели меня заполучить, что пришли в мой магазин одежды. Я уже набрал немного лишнего веса и сказал, что не собираюсь этого делать. Но они возвращались пять раз.
Владикавказ не был идеальным городом. Город выглядел довольно разбитым, что ли. Даже если у вас много денег или что-то в этом роде, там из этого сложно извлечь пользу.
Водка была просто главным продуктом, с ней проблем не было. Даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия", — цитирует Дренте VP.
Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Голландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей (1 — с пенальти), а также получил две жёлтые карточки. Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл один матч.
- 26 ноября 2020
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