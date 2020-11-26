Мальдини: однажды извинился перед Марадоной, когда увидел видеонарезки наших матчей

Бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини признался, что однажды принёс извинения аргентинскому форварду Диего Марадоне. По словам Мальдини, он осознал, насколько много допускал ошибок, опекая Марадону.

«Марадону было невозможно поймать. Мы с ним сидели рядом на церемонии введения в Зал славы Серии А. И тогда нам показали некоторые нарезки матчей. Я всегда считал себя отличным защитником, но, смотря видео, был вынужден признать, что много фолил на нём. Он был быстрее.

Его на протяжении всей карьеры били по ногам, разрывали на части. Когда я смотрел видео, испытывал чувство стыда. Тогда я извинился перед ним», — цитирует Мальдини Football Italia со ссылкой на Telefoot.

Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.