Зюганов: Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов отреагировал на смерть легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.

«Умер Диего Армандо Марадона. Многие считают его самым великим футболистом за всю историю этого вида спорта. Человек левых взглядов, Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира. Вместе с ним ушла эпоха. Но мы будем помнить его. Спасибо тебе, Диего!» — написал Зюганов в своём «твиттере».

Марадона скончался накануне от остановки сердца в возрасте 60 лет. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.