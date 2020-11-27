Линекер рассказал историю о Марадоне с жеребьёвки ЧМ-2018 в Москве

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал памятную историю, как ему доводилось вести с Диего Марадоной церемонию жеребьёвки национальных сборных к чемпионату мира 2018 года, проходившей в Москве.



«У Диего было прекрасное чувство юмора. Последний раз я видел его на жеребьёвке ЧМ-2018 в Москве. Мы завершили мероприятие, и я пошутил над тем, как профессионально он достаёт шары, сказав ему, что он неплохо владеет руками. Он ответил мне, что это действительно забавно. Но, если серьёзно, это была довольно сложная презентация.

В конце он подошёл ко мне и сказал: «Гэри, Гэри, это было потрясающе, вы проделали фантастическую работу. Вы знаете, Гэри, как футболист, вы были в полном порядке, но как ведущий… Если бы вы были так же хороши в футболе, как и в проведении подобных мероприятий, вы могли бы быть почти так же хороши, как я!». Я ответил: «Спасибо, Диего», — приводит слова Линекера TalkSport.

Напомним, что Диего Марадона скончался в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет от остановки сердца.