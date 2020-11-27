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Виктор Гончаренко: пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева

Виктор Гончаренко: пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как на нынешнее положение дел в Российской Премьер-Лиге повлияла философия игры Курбана Бердыева.

«Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича, который выстроил достаточно качественную игру в обороне. При схемах 5-4-1 или 5-3-2 все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку. В результате очень долго многие команды не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали. Мы потеряли то, что сейчас пытаемся найти. Многие команды пробуют перестроиться.

Повлияла ли философия Бердыева в его успешные годы в «Ростове» и в «Рубине» на всю Премьер-Лигу? Я считаю, что да. Его качественная работа позволила хорошо сыграть с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Под его философию были хорошо подобраны футболисты. Настолько всё было отлажено. Но всё исходило от системности обороны.

Они знали, что завлекают любую команду в свои сети, и потом проводят контратаку. К сожалению, каким-то образом приходилось всем на это реагировать, и маленькие клубы поняли, что можно очень хорошо обороняться и против каждого соперника иметь свой шанс», — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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