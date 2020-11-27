Хакан Чалханоглу, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу с большой вероятностью продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает sempremilan.com со ссылкой на информацию, предоставленную журналистом Кристианом Фальком, следующим летом турецкий футболист, скорее всего, переберётся в «Манчестер Юнайтед». Вероятность перехода составляет 90%. При этом «красным дьяволам» Хакан достанется бесплатно, поскольку в конце сезона у него истекает контракт.



Ранее сообщалось, что в услугах Чалханоглу заинтересованы «Атлетико» и «Ювентус». Игрок выступает за «Милан» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Байера», «Гамбурга» и «Карлсруэ».



В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу.

Руководство «Милана» недовольно агентом Чалханоглу, который начал переговоры с «Ювентусом»