Друг Марадоны: он умер в бедности, у него украли почти всё

Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах легендарного форварда Диего Марадоны, который скончался на 61-м году жизни. Марадону и Вентуру связывали дружеские отношения.

«У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти всё, а остальное он отдал сам», — цитирует журналиста La Gazzetta dello Sport.

По словам журналиста, легендарный аргентинец в последнее время жил на скромную зарплату, которую он получал в клубе «Химнасия». Марадона возглавлял эту команду.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.