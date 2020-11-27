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Друг Марадоны: он умер в бедности, у него украли почти всё

Друг Марадоны: он умер в бедности, у него украли почти всё
Футбол / Южная Америка 0

Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах легендарного форварда Диего Марадоны, который скончался на 61-м году жизни. Марадону и Вентуру связывали дружеские отношения.

«У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти всё, а остальное он отдал сам», — цитирует журналиста La Gazzetta dello Sport.

По словам журналиста, легендарный аргентинец в последнее время жил на скромную зарплату, которую он получал в клубе «Химнасия». Марадона возглавлял эту команду.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Игроки выйдут на ближайшие матчи Серии А с траурной повязкой в память о Диего Марадоне
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