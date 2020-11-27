Гвардиола: Агуэро тяжело перенёс новость о смерти Марадоны

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о наборе формы нападающим «горожан» Серхио Агуэро и прокомментировал состояние аргентинца после известия о смерти Диего Марадоны, с которым они находились в родственных связях.
«Агуэро всё ещё не набрал оптимальную форму. Но мы в нём не сомневаемся. Серхио потребуется какое-то время для набора оптимальных кондиций. Тренировки и матчи помогут ему в этом. У него есть ещё семь месяцев по контракту, чтобы доказать свой уровень.
Мне сложно говорить о его чувствах. Игра против «Олимпиакоса» в среду с эмоциональной точки зрения была тяжелой для Серхио.
Агуэро хорошо знал Марадону — для его сына он был дедушкой. Это печальная ситуация для его семьи, но Серхио готов помочь нам в ближайшем матче с «Бёрнли» в эту субботу», – приводит слова испанского специалиста BBC.
Напомним, Агуэро был женат на младшей дочери Марадоны Джаннине с 2008 по 2012 год. У них есть сын Бенхамин.
25 ноября легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.
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