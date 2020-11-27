Паоло Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Флорьяну Товену

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил интерес к нападающему «Марселя» Флорьяну Товену.
«Его контракт скоро заканчивается, так что с экономической точки зрения он нам очень интересен. Это не тот тип игроков, которых мы подписывали в течение последних лет, потому что он достаточно возрастной. Но мы считаем, что решение этой проблемы — сочетание молодых и опытных игроков в составе. Товен — тот футболист, за которым однозначно стоит следить», — приводит слова Мальдини Telefoot.
Действующий контракт Товена с «Марселем» рассчитан до лета 2021 года.
Товен выступает за французский клуб с 2016 года — сначала на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе. Флорьян — выпускник академии «Гренобля». На взрослом уровне выступал также за «Бастию». С 2017 года вызывается в сборную Франции.
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