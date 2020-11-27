Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Паоло Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Флорьяну Товену

Паоло Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Флорьяну Товену
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил интерес к нападающему «Марселя» Флорьяну Товену.

«Его контракт скоро заканчивается, так что с экономической точки зрения он нам очень интересен. Это не тот тип игроков, которых мы подписывали в течение последних лет, потому что он достаточно возрастной. Но мы считаем, что решение этой проблемы — сочетание молодых и опытных игроков в составе. Товен — тот футболист, за которым однозначно стоит следить», — приводит слова Мальдини Telefoot.

Действующий контракт Товена с «Марселем» рассчитан до лета 2021 года.

Товен выступает за французский клуб с 2016 года — сначала на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе. Флорьян — выпускник академии «Гренобля». На взрослом уровне выступал также за «Бастию». С 2017 года вызывается в сборную Франции.

«Милан» без Ибрагимовича сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге Европы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020