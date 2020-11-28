Лэмпард: Кейн и Сон без проблем побьют наш рекорд с Дрогба

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность форвардов «Тоттенхэма» Гарри Кейна и Сон Хын Мина обновить его рекорд с Дидье Дрогба по голам, забитым в дуэте.

«Кейн и Сон, безусловно, представляют угрозу для нашего рекорда. Думаю, они без проблем справятся с ним. Я не сомневаюсь в этом. Рекорд — это то, чем я и Дидье могли бы в какой-то степени гордиться, но это футбол, и он идёт вперёд. Игроки их уровня всегда будут их покорять.

Я понимаю, какую угрозу представляет нападение «Тоттенхэма». Посмотрите на результативность, которую они показывают. Их игра и взаимопонимание ясны», — цитирует Лэмпарда Goal.

Видео гола Сона с передачи Кейна в ворота «Бёрнли» доступно на «Чемпионате».



Напомним, что два экс-игрока лондонского «Челси» — Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба лидируют в списке лучших дуэтов по результативности, на их счету которых 36 результативных действий, в то время как у пары Кейн – Сон 29 голевых комбинаций.