Лэмпард: Кейн и Сон без проблем побьют наш рекорд с Дрогба

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность форвардов «Тоттенхэма» Гарри Кейна и Сон Хын Мина обновить его рекорд с Дидье Дрогба по голам, забитым в дуэте.
«Кейн и Сон, безусловно, представляют угрозу для нашего рекорда. Думаю, они без проблем справятся с ним. Я не сомневаюсь в этом. Рекорд — это то, чем я и Дидье могли бы в какой-то степени гордиться, но это футбол, и он идёт вперёд. Игроки их уровня всегда будут их покорять.
Я понимаю, какую угрозу представляет нападение «Тоттенхэма». Посмотрите на результативность, которую они показывают. Их игра и взаимопонимание ясны», — цитирует Лэмпарда Goal.
Видео гола Сона с передачи Кейна в ворота «Бёрнли» доступно на «Чемпионате».
Напомним, что два экс-игрока лондонского «Челси» — Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба лидируют в списке лучших дуэтов по результативности, на их счету которых 36 результативных действий, в то время как у пары Кейн – Сон 29 голевых комбинаций.
- 28 ноября 2020
-
02:29
-
02:19
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:00
-
00:51
-
00:32
-
00:26
- 27 ноября 2020
-
23:43
-
23:31
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
22:57
-
22:33
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:56
-
21:24
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:52