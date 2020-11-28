«Нант» опубликовал рисунок встречи Эмилиано Салы с Диего Марадоной на небесах

Пресс-служба французского «Нанта» опубликовала в «Твиттере» рисунок одного из французских художников, который изобразил встречу на небесах аргентинского нападающего Эмилиано Салы с его легендарным соотечественником и коллегой по амплуа Диего Марадоной.
Публикация доступна в «твиттере» «Нанта».
Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» зимой 2020 года, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
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