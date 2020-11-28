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«Спартак» начал переговоры о трансфере перуанского полузащитника

«Спартак» начал переговоры о трансфере перуанского полузащитника
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» проявляет интерес к перуанскому полузащитнику мексиканского «Леона» Педро Акино, сообщается в «твиттере» ESPN Peru.

По данным источника, стороны уже начали вести переговоры по возможному трансферу. Акино защищает цвета «Леона» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики хавбек принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу, получил 3 жёлтые и 2 красные карточки.

«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка.

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