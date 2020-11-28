Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров описал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско одним словом.



«В видео ко Дню тренера игроки «Спартака» охарактеризовали Тедеско каждый одним словом. Какой он для меня? Тогда прозвучало много вариантов, все они действительно подходят Доменико, но для меня главная черта нашего тренера — эмоциональность», — цитирует Умярова пресс-служба «Спартака».



«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. «Ротор» в 15 турах набрал восемь очков. Волгоградцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.



Матч первого круга, проходивший в Волгограде, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 55-й минуте забил Зелимхан Бакаев с пенальти.

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