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Младший сын Андрея Аршавина поступил в футбольную академию московского «Спартака»

Младший сын Андрея Аршавина поступил в футбольную академию московского «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Арсений Аршавин, младший сын бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, поступил в футбольную академию московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Илья Казаков в своём «телеграме».

Арсений — младший сын Андрея Аршавина от брака с телеведущей Юлии Барановской. Напомним, бывший игрок «Зенита», ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги, Юлии Барановской, и сможет платить меньше алиментов. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.

Андрей Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. После этого нападающий играл за лондонский «Арсенал». С 2012 по 2015 год защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Барановская прокомментировала победу Аршавина в суде по делу об алиментах
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