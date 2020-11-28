Младший сын Андрея Аршавина поступил в футбольную академию московского «Спартака»
Арсений Аршавин, младший сын бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, поступил в футбольную академию московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Илья Казаков в своём «телеграме».
Арсений — младший сын Андрея Аршавина от брака с телеведущей Юлии Барановской. Напомним, бывший игрок «Зенита», ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги, Юлии Барановской, и сможет платить меньше алиментов. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.
Андрей Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. После этого нападающий играл за лондонский «Арсенал». С 2012 по 2015 год защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга.
Барановская прокомментировала победу Аршавина в суде по делу об алиментах
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
14:44
-
14:25
-
14:02
-
13:58
-
13:37
-
13:36
-
13:27
-
13:21
-
13:21
-
13:02
-
12:56
-
12:46
-
11:59
-
11:58
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:58
-
10:45
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:12
-
10:02
-
09:56
-
09:56
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
08:55
-
08:55
-
08:49
-
08:35
-
07:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам