«Химки» — «Краснодар»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы подмосковных «Химок» и «Краснодара» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Краснодар».



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.



Запасные: Хомич, Генаралов, Логашов, Тихонов, Мурнин, Могилевец, Мирзов, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.



«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Берг.



Запасные: Синицын, Чернов, Камболов, Уткин, Олссон, Ари. Вандерсон.

«Краснодар» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (15) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят «Зенит» (31) и «Спартак» (29).