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«Брайтон» — «Ливерпуль»: нападающий хозяев Ниль Мопе не реализовал пенальти

«Брайтон» — «Ливерпуль»: нападающий хозяев Ниль Мопе не реализовал пенальти
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». К 22-й минуте матча счёт 0:0.

На 19-й минуте защитник красных Неко Уильямс завалил нападающего хозяев Аарона Коннолли в штрафной «Ливерпуля» — судья без раздумий назначил пенальти. К точке подошёл нападающий Ниль Мопе и забить не сумел — мяч прошёл мимо угла ворот.

Видео нереализованного одиннадцатиметрового:

Прошлый матч между командами состоялся 8 июля — встреча 34-го тура АПЛ-2019/2020. «Ливерпуль» на выезде победил со счётом 3:1.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

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