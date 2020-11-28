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«Ливерпуль» стал лидером АПЛ, сыграв вничью с «Брайтоном»

«Ливерпуль» стал лидером АПЛ, сыграв вничью с «Брайтоном»
Футбол / Англия 0

Завершился стартовый матч субботней программы 10-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 19-й минуте защитник красных Неко Уильямс завалил нападающего хозяев Аарона Коннолли в штрафной «Ливерпуля» — главный судья Стюарт Атвелл без раздумий назначил пенальти. К точке подошёл нападающий Ниль Мопе, но не сумел забить — мяч прошёл мимо угла ворот.

Видео нереализованного пенальти:

Счёт был открыт на 60-й минуте матча — Мохамед Салах в одно касание сделал скидку к линии штрафной, где Диогу Жота подхватил атаку, вышел на ударную позицию и направил мяч точно впритирку со штангой.

Видео очередного гола португальца:

На 91-й минуте с помощью VAR судья второй раз назначил пенальти в ворота «Ливерпуля. К точке подошёл полузащитник Паскаль Гросс и, пробив по центру ворот, сравнял счёт.

Видео второго одиннадцатиметрового «Брайтона» в матче:

Подопечные Юргена Клоппа набрали 21 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
28 ноября 2020, суббота. 15:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 60'   1:1 Гросс – 90+3' (пен)
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