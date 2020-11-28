Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).



«Большую часть игры мы имели преимущество, но нас подвела реализации. В таких моментах всегда нужно находить момент для риска: больше играть вперёд и создавать моменты. Это не совсем получилось. Мы плохо выходили из обороны в атаку и не могли создать себе момент для реализации.

У нас сейчас такое положение, что каждый матч важный. Да, замены не так хорошо усилили игру. Нам не хватило эмоций и агрессии на концовку матча. Думаю, четыре дня на восстановление после Лиги чемпионов было достаточно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Единственный гол забил форвард Мохамед Конате. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков с углового навесил к ближней штанге, где собралась настоящая куча мала. Из этого скопления футболистов обеих команд удачнее всех выпрыгнул Конате и головой отправил мяч в ближний угол ворот.