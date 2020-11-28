Дайч: нам важно остаться в АПЛ, но у нас не хватает игроков

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал проигрыш бордовых в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:5).



«Последние несколько раз нам было очень тяжело играть с „Сити“. Средства массовой информации говорили об этом, и не знаю, внедрили они это в сознание игроков или нет. Первый гол испортил нам всё. На „Этихаде“ действительно трудно играть, так как уверенность игроков соперника растёт с каждым голом. Они, без сомнения, являются великолепной командой.



В первом тайме мы потерялись. Нельзя позволять игрокам „Ман Сити“ давать столько свободы на своей половине поля. Нам очень важно остаться в английской Премьер-лиге. Травмы действительно причиняют нам большой ущерб. Нам не хватает игроков.



Бэйли Пикок-Фаррелл — хороший вратарь, он всё время развивается и учится. Часть работы вратаря — иногда пропускать большое количество мячей. Ник Поуп должен быть в порядке к следующему матчу», — приводит слова специалиста BBC.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте.

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