«Ювентус» без Роналду упустил победу над «Беневенто»

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 1:1.
На 21-й минуте матча нападающий туринцев Альваро Мората открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Федерико Кьеза. Защитник Гаэтано Летиция сравнял счёт в добавленное к первому тайму время. Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ему помогали ассистенты Маттео Боттегони и Фабрицио Ломбардо. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.
«Ювентус» набрал 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (10) — на 12-м месте. Лидер соревнований «Милан» (20) 29 ноября встретится с «Фиорентиной».
- 28 ноября 2020
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