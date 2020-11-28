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«Ювентус» без Роналду упустил победу над «Беневенто»

«Ювентус» без Роналду упустил победу над «Беневенто»
Футбол / Италия 0

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте матча нападающий туринцев Альваро Мората открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Федерико Кьеза. Защитник Гаэтано Летиция сравнял счёт в добавленное к первому тайму время. Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ему помогали ассистенты Маттео Боттегони и Фабрицио Ломбардо. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.

«Ювентус» набрал 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (10) — на 12-м месте. Лидер соревнований «Милан» (20) 29 ноября встретится с «Фиорентиной».

Италия - Серия А. 9-й тур
28 ноября 2020, суббота. 20:00 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Мората – 21'   1:1 Летиция – 45+3'
Удаления: нет / Мората – 90+7'
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