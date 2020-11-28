«Ювентус» без Роналду упустил победу над «Беневенто»

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте матча нападающий туринцев Альваро Мората открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Федерико Кьеза. Защитник Гаэтано Летиция сравнял счёт в добавленное к первому тайму время. Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ему помогали ассистенты Маттео Боттегони и Фабрицио Ломбардо. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.

«Ювентус» набрал 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (10) — на 12-м месте. Лидер соревнований «Милан» (20) 29 ноября встретится с «Фиорентиной».