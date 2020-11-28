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Карпин: Ерёменко не забил пенальти с ЦСКА, поэтому бил Полоз

Карпин: Ерёменко не забил пенальти с ЦСКА, поэтому бил Полоз
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).

«Больше, конечно, порадовал счёт. Не могу сказать, что мы играли хорошо и правильно все 90 минут. Соперник ставил достаточно сложные задачи. Они физически и тактически хорошо готовы, меняли рисунок игры по ходу матча. Не ожидали такого результата.

В обороне у нас проблем не было в первом тайме, но мяч не держался так, как нам бы хотелось. В начале второго тайма примерно то же самое. Подрастерялись немного, но смогли выправить игру. Ерёменко не забил пенальти с ЦСКА, поэтому бил Полоз. О таблице не думали, футболистам сказал, что самое главное — отрабатывать то, что делаем на тренировках. По разным причинам не удаётся сыграть 3-4 игры подряд основным составом. Внешний вид Глебова — это его дело. Пацан пообещал — пацан сделал», — цитирует Карпина сайт «Матч ТВ».

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