Карпин: Ерёменко не забил пенальти с ЦСКА, поэтому бил Полоз

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).
«Больше, конечно, порадовал счёт. Не могу сказать, что мы играли хорошо и правильно все 90 минут. Соперник ставил достаточно сложные задачи. Они физически и тактически хорошо готовы, меняли рисунок игры по ходу матча. Не ожидали такого результата.
В обороне у нас проблем не было в первом тайме, но мяч не держался так, как нам бы хотелось. В начале второго тайма примерно то же самое. Подрастерялись немного, но смогли выправить игру. Ерёменко не забил пенальти с ЦСКА, поэтому бил Полоз. О таблице не думали, футболистам сказал, что самое главное — отрабатывать то, что делаем на тренировках. По разным причинам не удаётся сыграть 3-4 игры подряд основным составом. Внешний вид Глебова — это его дело. Пацан пообещал — пацан сделал», — цитирует Карпина сайт «Матч ТВ».
- 28 ноября 2020
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:47
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
20:06
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:39