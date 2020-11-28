Шварц: пока сложно сказать, насколько серьёзное повреждение у Скопинцева

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о травме Дмитрия Скопинцева в матче с «Ростовом» (1:4).

«По Скопинцеву пока сложно сказать, насколько у него серьёзное повреждение. Медицинское обследование покажет. Почему выпустили на поле Плиева, а не Константина Рауша? У Заурбека большой опыт игры на позиции левого защитника. Кроме того, у него хорошая левая нога, поэтому приняли такое решение.



Впереди у нас целая тренировочная неделя. Предстоит ещё проанализировать прошедший матч. Подумаем и решим, кто начнёт игру с тульским «Арсеналом», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Скопинцев покинул поле на 28-й минуте матча с «Ростовом». Московское «Динамо» в 16 матчах набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (29) поднялся на третье место.