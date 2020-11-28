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Анчелотти — о матче с «Лидсом»: игра была до первого забитого мяча

Анчелотти — о матче с «Лидсом»: игра была до первого забитого мяча
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение «ирисок» в матче 10-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:1).

«Мы знали, что сегодня нас ожидает действительно открытая игра, и это так и было. Реальные шансы забить гол были у обеих команд.

Под конец матча было понятно, что команда, которая забьёт первой, выиграет игру. Наше выступление не было идеальным. Мы разочарованы поражением.

«Лидс Юнайтед» атакует с большим количеством игроков — к атакам подключаются и их защитники, и вингеры, и полузащитники. Мы могли бы быть более эффективными в игре на контратаках.

Это сложный период для «Эвертона». В такие моменты можно увидеть, как ваши игроки реагируют на подобное. Проявляются их личность и характер.

У меня всё ещё есть уверенность в светлом будущем «Эвертона» в этом сезоне. Нам нужно найти стабильность», — приводит слова итальянского специалиста BBC.

Подопечные Анчелотти после десяти туров набрали 16 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 11-м месте.

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