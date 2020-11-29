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Зидан: у меня нет объяснений поражению «Реала» в матче с «Алавесом»

Зидан: у меня нет объяснений поражению «Реала» в матче с «Алавесом»
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги домашней встречи 11-го тура чемпионата Испании, в которой его подопечные уступили «Алавесу» со счётом 1:2.

«У меня нет объяснения нашей форме. Сегодня вечером «Реал» чередовал хорошие моменты с плохими.
Когда нам забивают гол через пять минут, после начала матча, то всё становится гораздо сложнее.

С «Интером» мы провели хороший матч, а сегодня — нет. У меня нет объяснения этому.

То, что мы должны делать, это продолжать усердно работать, что позволит нашим игрокам набрать форму и изменить нашу систему игры», — цитирует Зидана Football Espana со ссылкой на Marca.

«Алавес» набрал 13 очков и располагается на 9-м месте в турнирной таблице, «Реал» (17) — на 4-м.

«Реал» без Рамоса и Бензема дома уступил «Алавесу»
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