Зидан: у меня нет объяснений поражению «Реала» в матче с «Алавесом»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги домашней встречи 11-го тура чемпионата Испании, в которой его подопечные уступили «Алавесу» со счётом 1:2.
«У меня нет объяснения нашей форме. Сегодня вечером «Реал» чередовал хорошие моменты с плохими.
Когда нам забивают гол через пять минут, после начала матча, то всё становится гораздо сложнее.
С «Интером» мы провели хороший матч, а сегодня — нет. У меня нет объяснения этому.
То, что мы должны делать, это продолжать усердно работать, что позволит нашим игрокам набрать форму и изменить нашу систему игры», — цитирует Зидана Football Espana со ссылкой на Marca.
«Алавес» набрал 13 очков и располагается на 9-м месте в турнирной таблице, «Реал» (17) — на 4-м.
«Реал» без Рамоса и Бензема дома уступил «Алавесу»
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