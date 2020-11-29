«Реал» без Рамоса и Бензема дома уступил «Алавесу»

Мадридский «Реал» принимал «Алавес» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте. Начо рукой в своей штрафной прервал удар после подачи с углового. Лукас Перес пробил с точки точно в угол ворот «Реала». На 49-й минуте «Алавес» удвоил преимущество. Тибо Куртуа ошибся с передачей низом из своей штрафной и послал мяч прямо на Хоселу, а тот тут же поразил пустые ворота. На 86-й минуте «Реалу» удалось забить. После розыгрыша углового Винисиус Жуниор пробил с левого края чужой штрафной, Фернандо Пачеко парировал мяч перед собой и первым на добивание успел Каземиро.

«Алавес» набрал 13 очков и располагается на 9-м месте в турнирной таблице, «Реал» (17) — на 4-м.