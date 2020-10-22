«Плохие новости для Фернандиньо». Гвардиола рассказал о степени повреждения игрока

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В этом матче травму получил полузащитник «горожан» Фернандиньо. Он появился на поле на 85-й минуте, однако был заменён в компенсированное время из-за повреждения.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что футболист может пропустить около 6 месяцев.

«Плохие новости для Фернандиньо. У него проблема с ногой, он может отсутствовать четыре или шесть недель. Мы возвращаем игроков, и теперь снова теряем некоторых», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит провести матч с «Марселем». Игра пройдёт 27 октября.