«Плохие новости для Фернандиньо». Гвардиола рассказал о степени повреждения игрока

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В этом матче травму получил полузащитник «горожан» Фернандиньо. Он появился на поле на 85-й минуте, однако был заменён в компенсированное время из-за повреждения.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что футболист может пропустить около 6 месяцев.
«Плохие новости для Фернандиньо. У него проблема с ногой, он может отсутствовать четыре или шесть недель. Мы возвращаем игроков, и теперь снова теряем некоторых», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит провести матч с «Марселем». Игра пройдёт 27 октября.
- 22 октября 2020
-
04:35
-
03:40
-
03:21
-
02:39
-
02:25
-
02:07
-
01:48
-
01:34
-
01:21
-
00:55
-
00:46
-
00:35
-
00:27
-
00:17
-
00:01
- 21 октября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:51
-
22:47
-
22:36
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:06