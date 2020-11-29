Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Куман: я потратил больше времени, наблюдая за разминкой Марадоны, чем разминался сам

Куман: я потратил больше времени, наблюдая за разминкой Марадоны, чем разминался сам
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» и вспомнил о легендарном аргентинце Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября в возрасте 60 лет.

«Состав, который играл в Лиге чемпионов с киевским «Динамо», прекрасно себя проявил, мне очень понравился ритм игры. Коронавирус серьёзно повлиял на число повреждений, нам нужно больше футболистов. Мы несколько ограничены на определённых позициях, к тому же нам не везло.

Месси и де Йонг хорошо отдохнули. Очень надеюсь, они будут свежими и будут готовы к игре.

Диего Марадона? Лучший способ отдать дань его памяти — продемонстрировать хорошую игру на поле завтра. Я играл против Марадоны, когда был в «Севилье». Я потратил больше времени, когда смотрел за его разминкой, нежели тренировался сам!» — приводит слова Кумана AS.

Куман: в предыдущих клубах мои первые 100 дней проходили спокойнее, чем в «Барселоне»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020