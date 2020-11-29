Куман: я потратил больше времени, наблюдая за разминкой Марадоны, чем разминался сам

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» и вспомнил о легендарном аргентинце Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября в возрасте 60 лет.
«Состав, который играл в Лиге чемпионов с киевским «Динамо», прекрасно себя проявил, мне очень понравился ритм игры. Коронавирус серьёзно повлиял на число повреждений, нам нужно больше футболистов. Мы несколько ограничены на определённых позициях, к тому же нам не везло.
Месси и де Йонг хорошо отдохнули. Очень надеюсь, они будут свежими и будут готовы к игре.
Диего Марадона? Лучший способ отдать дань его памяти — продемонстрировать хорошую игру на поле завтра. Я играл против Марадоны, когда был в «Севилье». Я потратил больше времени, когда смотрел за его разминкой, нежели тренировался сам!» — приводит слова Кумана AS.
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