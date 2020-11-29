«Краснодар» вновь проиграл, у Тайсона и Джонса ничья. Главное к утру

Ничья в поединке Тайсона и Джонса, гранды РПЛ теряют очки, Россия громит Эстонию в Евробаскете. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс в выставочном бою не выявили победителя — была объявлена ничья, в связи с чем оба были крайне недовольны.

2. «Краснодар» в матче 16-го тура чемпионата России уступил «Химкам» — 0:1. Команда Мурада Мусаева расположилась на девятой строчке турнирной таблицы.

3. Другой представитель России в Лиге чемпионом, «Зенит», также потерял очки, сыграв с тульским «Арсеналом» вничью — 0:0.

4. Мадридский «Реал» сенсационно уступил «Алавесу» (1:2) в матче чемпионата Испании.

5. Российский лыжник Алексей Червоткин занял второе место в гонке с раздельным стартом на Кубке мира в Руке (Финляндия).

6. КХЛ. Петербургский СКА обыграл «Салават Юлаев» по буллитам.

7. Россия разгромила Эстонию в квалификации Евробаскета.

8. Источник: Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен GFC, сумма сделки составляет $1 млн.