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Гасперини: недоволен поражением в матче с «Вероной», но в целом доволен игрой «Аталанты»

Гасперини: недоволен поражением в матче с «Вероной», но в целом доволен игрой «Аталанты»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча чемпионата Италии с «Вероной» (0:2).

«Думаю, это плата не за Лигу чемпионов, а за матчи сборных. Некоторые игроки покидают нас, путешествуют по миру и возвращаются совсем другими. «Верона» создала мало моментов, но достаточно, чтобы воспользоваться своими шансами. Мы создали множество моментов, но появилась некоторая усталость. К тому же коронавирус сократил наши возможности, поэтому мы не могли быть такими острыми.

Я недоволен результатом, поскольку мы упустили прекрасную возможность, но в целом доволен игрой «Аталанты». Команда до определённого момента сделала то, что должна была сделать», — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Аталанта» проиграла «Вероне» и опустилась на 9-е место в Серии А
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