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Лэмпард: то, что Абрамович сделал для «Челси», изменило мою игровую карьеру

Лэмпард: то, что Абрамович сделал для «Челси», изменило мою игровую карьеру
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением о владельце лондонского клуба Романе Абрамовиче.

«Как тренер и игрок, который принимал участие во многих матчах, могу сказать Абрамовичу только огромное спасибо, потому что ничего из того, что было достигнуто в его эпоху, не могло быть достигнуто без него или его поддержки. Во-первых, это финансовый вклад, но также и развитие тренировочной базы, любовь и время, вложенные в академию. Трофеи, которые мы смогли выиграть, стали возможны только благодаря ему.

Наши отношения всегда были профессиональными. Я всегда чувствовал его поддержку, независимо от того, рядом он или нет. Это восхищает всех. Сейчас мне, как тренеру, важно чувствовать эту поддержку. Мне не нужны какие-то более близкие отношения. Я благодарен Роману за то, что он сделал для клуба, потому что это изменило мою игровую карьеру», — приводит слова Лэмпарда The Guardian.

Конте: Абрамович был очень близок ко мне в мой первый сезон в «Челси»
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