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«Мусаев тоже столкнулся с этими же вопросами». Черчесов — о коронавирусе у Сафонова

«Мусаев тоже столкнулся с этими же вопросами». Черчесов — о коронавирусе у Сафонова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов затронул тему коронавируса у голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Ранее Черчесов, комментируя заражение вратаря «быков» коронавирусом, сказал следующее: «Может, боженька видит. Вдруг Сафонов не просто заболел «короной»? Если мы ему сами не даём отдохнуть, ему Господь Бог дал паузу, чтобы он в себя пришёл».

«С Мусаевым общались по прямой линии по поводу Сафонова. Он тоже столкнулся с этими же вопросами», — цитирует Черчесова «Вести.ru».

Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 15 голов. В Лиге чемпионов на счету Матвея 5 встреч и 10 пропущенных мячей.

Сафонов сообщил о самочувствии. Ранее тест вратаря на COVID-19 дал сомнительный результат
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