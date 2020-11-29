«Мусаев тоже столкнулся с этими же вопросами». Черчесов — о коронавирусе у Сафонова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов затронул тему коронавируса у голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Ранее Черчесов, комментируя заражение вратаря «быков» коронавирусом, сказал следующее: «Может, боженька видит. Вдруг Сафонов не просто заболел «короной»? Если мы ему сами не даём отдохнуть, ему Господь Бог дал паузу, чтобы он в себя пришёл».



«С Мусаевым общались по прямой линии по поводу Сафонова. Он тоже столкнулся с этими же вопросами», — цитирует Черчесова «Вести.ru».

Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 15 голов. В Лиге чемпионов на счету Матвея 5 встреч и 10 пропущенных мячей.