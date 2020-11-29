Гендиректор «Аталанты» — о коронавирусе Миранчука: когда игроки в сборных, они в опасности

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал состояние здоровья российского полузащитника команды Алексея Миранчука, у которого был диагностирован коронавирус.
«Положительный тест Миранчука? С парнем всё в порядке. К сожалению, Миранчук и Малиновский — это отголоски матчей за сборную. Ребята сохраняют отличную форму, но, когда возвращаются в сборные, они всегда в опасности", — цитирует Марино sosfanta.calciomercato.com.
Миранчук прошёл тест на коронавирус 26 ноября. Игрок был отправлен на самоизоляцию. 25 ноября «Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:0. Миранчук вышел на поле в конце встречи. «Аталанта», набрав 7 очков, занимает третье место в таблице группы D. «Ливерпуль» (9) — на первом месте.
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Российский футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за российского полузащитника € 14,5 млн.
- 29 ноября 2020
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