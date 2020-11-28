Лантратов: Миранчуки в 18 лет в таком порядосе были! Как они чувствовали себя на поле!
Голкипер «Химок» Илья Лантратов поделился своим мнением о полузащитниках сборной России Антоне и Алексее Миранчуке. С ними Лантратов вместе тренировался в «Локомотиве».
«Когда друзья спрашивали, кто в «Локо» топчик, я сразу называл Миранчуков. Ребята в 18 лет в таком порядосе были! Как они чувствовали себя на поле, как видели всё. Уже тогда была заметна их уверенность в себе. Они спокойно брали на себя инициативу, хотя играли со взрослыми мужиками», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Антон Миранчук в настоящее время выступает за «Локомотив». Алексей Миранчук в начале текущего сезона перешёл из «Локомотива» в «Аталанту», при этом из-за травмы он пропустит начало сезона.
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