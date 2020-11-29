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«Сочи» — «Уралу»: давайте договоримся, в 2021-м — без фокусов. Лучше уж вы к нам зимой

«Сочи» — «Уралу»: давайте договоримся, в 2021-м — без фокусов. Лучше уж вы к нам зимой
Футбол / РПЛ 0

Пресс-службы «Сочи» и «Урала» устроили «перестрелку» в «Твиттере» во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды проводят встречу в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» при температуре минус 14 градусов.

«Сегодня сразимся в Екатеринбурге в такую прекрасную (нет) погоду — минус 14», — написали сочинцы.

«Здесь вам не курорт», — ответили уральцы.

«А вам?» — спросили гости.

«А мы привыкли», — парировали екатеринбуржцы.

«Давайте договоримся, в 2021-м — без фокусов. Лучше уж вы к нам зимой», — написала пресс-служба «Сочи».

Матч начался в 12:00 мск. Идёт второй тайм, команды не открыли счёт — 0:0. Стоит отметить, что в перерыве красную карточку получил наставник сочинцев Владимир Федотов.

Матч «Урал» — «Сочи» пройдёт без использования офсайдных линий VAR
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