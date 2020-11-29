Черчесов — о травме Соболева: ему самому нужно расставить все точки над i

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему травмы нападающего «Спартака» Александра Соболева и возникших на этом фоне недопониманий со стороны руководства красно-белых. В частности, владелец «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство травмой форварда, с которой тот вернулся из расположения национальной команды.
«Что касается слов Леонида Федуна, то, повторюсь, я с ним на связи. Форвард Соболев в течение ноябрьского сбора ни разу не пожаловался ни врачам, ни нашему тренерскому штабу. Только перед матчем с Сербией у него заклинило колено. Мы даже не успели внести вместо него в заявку Чалова. Поэтому футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над i. К примеру, его одноклубник Зобнин накануне матча с Молдавией почувствовал дискомфорт, и мы сразу сняли его с тренировки и освободили от игры в Кишинёве», — цитирует Черчесова РИА «Новости».
- 29 ноября 2020
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