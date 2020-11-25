Федун рассказал о претензиях к врачам сборной России после травмы Соболева

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство травмой нападающего Александра Соболева, с которой тот вернулся из расположения сборной России.



«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован. Ну что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально. Я Черчесова попросил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».



Накануне, 24 ноября, Соболев перенёс операцию на колене в Риме. Как сообщили в «Спартаке», 23-летний футболист вернётся на поле не раньше зимней паузы.



«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка.

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