«Никто не забудет, что он сделал для моей страны». Понсе почтил память Марадоны

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался на тему смерти соотечественника, легендарного форварда Диего Марадоны, ушедшего из жизни 25 ноября.
«Хотел бы почтить память Диего Марадоны. Это очень грустный и сложный момент для Аргентины и всего футбольного мира. В память о нём у меня остались видео и истории, которые мне рассказывали папа и дедушка. Они связаны с тем, что в 1986 году Диего привёз в Аргентину кубок мира. Это самое большое событие в истории нашей страны. Таким образом он завоевал любовь и уважение всех аргентинцев. Нам будет не хватать Диего, но его футбол и история жизни навсегда останутся с нами.
То, что он сделал, удивительно и существует вне всяких границ. Это достояние всего футбольного общества. Никто не забудет того, что он сделал для моей страны. Мы будем скучать и навсегда запомним Кубок мира 1986 года", — сказал Понсе в видео пресс-службы клуба.
- 29 ноября 2020
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