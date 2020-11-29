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«Никто не забудет, что он сделал для моей страны». Понсе почтил память Марадоны

«Никто не забудет, что он сделал для моей страны». Понсе почтил память Марадоны
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался на тему смерти соотечественника, легендарного форварда Диего Марадоны, ушедшего из жизни 25 ноября.

«Хотел бы почтить память Диего Марадоны. Это очень грустный и сложный момент для Аргентины и всего футбольного мира. В память о нём у меня остались видео и истории, которые мне рассказывали папа и дедушка. Они связаны с тем, что в 1986 году Диего привёз в Аргентину кубок мира. Это самое большое событие в истории нашей страны. Таким образом он завоевал любовь и уважение всех аргентинцев. Нам будет не хватать Диего, но его футбол и история жизни навсегда останутся с нами.

То, что он сделал, удивительно и существует вне всяких границ. Это достояние всего футбольного общества. Никто не забудет того, что он сделал для моей страны. Мы будем скучать и навсегда запомним Кубок мира 1986 года", — сказал Понсе в видео пресс-службы клуба.

В Аргентине футболисты выстроились на поле в форме числа «10» в память о Диего Марадоне
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