Черчесов — о еврокубках: наши клубы начали сезон без паузы, ещё и игроки в сборную уезжают
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
«Чемпионат продолжается, еврокубки продолжаются. Убеждён, каждый клуб сделает для себя выводы. Все столкнулись с ситуацией. Наши еврокубковые клубы начали сезон без паузы с дополнительной нагрузкой, ещё и игроки в сборную уезжают. Совершенно другая ситуация.
Надо сделать анализ. Мы девять месяцев не встречались перед сентябрьскими сборами с командой. Я же помню свои ощущения. Мы сыграли с Сербией: сейчас начинается спокойный анализ. Поэтому и клубам нужно делать анализ своего выступления в еврокубках не сразу", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Станислав Черчесов — о критике: все стрелы заслуженно попали в меня
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
18:13
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:55
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
17:08
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:36
-
16:18
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:20
-
14:59
-
14:38
-
14:32
-
14:06
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам