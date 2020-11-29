Черчесов — о еврокубках: наши клубы начали сезон без паузы, ещё и игроки в сборную уезжают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.



«Чемпионат продолжается, еврокубки продолжаются. Убеждён, каждый клуб сделает для себя выводы. Все столкнулись с ситуацией. Наши еврокубковые клубы начали сезон без паузы с дополнительной нагрузкой, ещё и игроки в сборную уезжают. Совершенно другая ситуация.

Надо сделать анализ. Мы девять месяцев не встречались перед сентябрьскими сборами с командой. Я же помню свои ощущения. Мы сыграли с Сербией: сейчас начинается спокойный анализ. Поэтому и клубам нужно делать анализ своего выступления в еврокубках не сразу", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».