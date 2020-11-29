«Саутгемптон» с углового открывает счёт в матче с «Манчестер Юнайтед»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри». Идёт 29-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 23-й минуте — полузащитник хозяев Джеймс Уорд-Праус с углового навесил на ближний угол вратарской, где польский защитник Ян Беднарек сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота, защищаемые Давидом де Хеа.

Видео гола поляка:

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 17 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (13) — на 13-м месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.