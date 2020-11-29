Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голкипер «Саутгемптона» дважды спасает ворота после собственной ошибки. Видео

Голкипер «Саутгемптона» дважды спасает ворота после собственной ошибки. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри». После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте матча, ещё при счёте 1:0, вингер гостей Мэйсон Гринвуд совершил перехват после неудачного паса вратаря «святых» Алекса Маккарти, домчался до штрафной и плотно пробил — Маккарти среагировал. На добивании оказался ещё один игрок манкунианцев — Бруну Фернандеш, который добивал мяч уже в упор, но и тут голкипер хозяев спас свои ворота.

Видео спасений Маккарти:

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 17 очков и занимают пятоее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (13) — на 13-м месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020