«Монако» разгромил «Ним» и сократил отставание от «ПСЖ»
В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:0.
На 19-й минуте нападающий монегасков Софьян Диоп открыл счёт, ему ассистировал форвард Кевин Фолланд. Полузащитник «Нима» Лука До был удалён на 69-й минуте встречи после вмешательства VAR. Хавбек «Монако» Желсон Мартинш удвоил преимущество хозяев, голевую передачу отдал Рубен Агилар. Фолланд забил третий гол «Монако» на 77-й минуте, ему ассистировал Виссам Бен-Йеддер.
«Монако» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1, сократив отставание от лидирующего в чемпионате «Пари Сен-Жермен» до двух очков. «Ним» (11) располагается на 15-м месте.
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