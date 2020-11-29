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«Монако» разгромил «Ним» и сократил отставание от «ПСЖ»

«Монако» разгромил «Ним» и сократил отставание от «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:0.

На 19-й минуте нападающий монегасков Софьян Диоп открыл счёт, ему ассистировал форвард Кевин Фолланд. Полузащитник «Нима» Лука До был удалён на 69-й минуте встречи после вмешательства VAR. Хавбек «Монако» Желсон Мартинш удвоил преимущество хозяев, голевую передачу отдал Рубен Агилар. Фолланд забил третий гол «Монако» на 77-й минуте, ему ассистировал Виссам Бен-Йеддер.

«Монако» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1, сократив отставание от лидирующего в чемпионате «Пари Сен-Жермен» до двух очков. «Ним» (11) располагается на 15-м месте.

Франция - Лига 1. 12-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 0
Ним
Ним
1:0 Диоп – 19'   2:0 Мартинш – 75'   3:0 Фолланд – 77'
Удаления: нет / До – 69'
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