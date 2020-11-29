Хазенхюттль — о матче с «МЮ»: сегодня мы играли так хорошо, как только могли

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хаззенхюттль прокомментировал поражение «святых» в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:3).



«Наши защитники персонально играли с Эдинсоном Кавани, но против него очень трудно защищаться. Во втором тайме мы не смогли поддерживать высокое давление на „МЮ“. Мы перепробовали всё и отыграли, на мой взгляд, фантастическую игру.



У нас было несколько невероятных моментов. Я очень рад, что мы можем играть так, как сегодня. Второй тайм, конечно, был трудным для нас, но мы должны признать качество нашей игры. Я думаю, что на игру обеих команд было приятно смотреть.



Кавани сделал разницу во втором тайме. Он хорош в штрафной. При счете 2:2 мы старались контролировать мяч, но потом мы всё-таки пропустили третий гол. Сегодня мы играли так хорошо, как только могли», — цитирует австрийского специалиста BBC.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»:

Подопечные Ральфа Хазенхюттля после 10 туров набрали 17 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (16) — поднялись на 7-е месте.