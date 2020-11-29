Кавани — второй игрок после Сульшера, который, выйдя на замену, набрал 3+ голевых действия

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Как сообщает Opta, уругвайский нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани стал всего лишь вторым игроком «Манчестер Юнайтед», непосредственно участвующим в трёх и более голевых комбинациях в матче английской Премьер-лиги после выхода на замену. В матче с «Саутгемптоном» Кавани отличился двумя голами и голевой передачей. Первым таким футболистом стал нынешний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, забивший четыре гола в матче с «Ноттингем Форест» в феврале 1999 года.
Информацию можно увидеть на странице Opta в «Твиттере».
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после 10 туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (17) — на 5-м месте.
Видео решающего гола в матче «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»:
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