Слуцкий: можно сказать, что «Рубин» становится деспотозависимой командой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья Джордже Деспотовича, который забил единственный гол в матче с ЦСКА (1:0).

«У Деспотовича была травма, мы очень рисковали, выпуская его сегодня. Он всего одну тренировку оттренировался в общей группе. Сейчас у него, скажем так, спазмировались икроножные мышцы, потому что было понятно, что он не готов играть ещё на таком достаточно тяжёлом поле. Риск был оправдан, надеемся, что ничего серьёзного не произошло и мы уже сможем его подготовить на большее игровое время к встрече с «Локомотивом».

Деспотович — очень квалифицированный форвард, мы от него сильной зависим, что правда. Он уже забил семь мячей в этой сезоне. И во всех трёх матчах, в которых он не появлялся на поле, мы не смогли забить. Поэтому можно сказать, что мы становимся деспотозависимой командой. С одной стороны хотелось бы всё-таки уходить от этого, потому что нельзя зависеть от одного игрока – всё может случиться. А с другой стороны, нужно его максимально лечить, мы понимаем, что он очень важная для нас фигура", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Рубин» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч хозяева забили на 58-й минуте, автором победного гола стал Джордже Деспотович.