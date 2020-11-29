Потрясающий камбэк манкунианцев — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 23-й минуте — защитник хозяев Ян Беднарек сыграл на опережение в чужой штрафной и головой переправил мяч в ворота, защищаемые Давидом де Хеа.
На 33-й минуте «Саутгемптон» удвоил преимущество — капитан хозяев Джеймс Уорд-Праус пробил штрафной удар поверх стенки, закрутив мяч в ближний угол ворот. Давид де Хеа дотянулся, но мяч от его рук влетел в сетку.
Гости отыграли один мяч на 60-й минуте — уругвайский нападающий Эдинсон Кавани с правого края вырезал передачу в штрафную, где Бруну Фернандеш в одиночестве принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.
Отыгрался «Манчестер Юнайтед» на 74-й минуте — Бруну Фернандеш пробил из-за пределов штрафной, а Эдинсон Кавани ловко подстроился и головой переправил мяч в сетку ворот.
Окончательный счёт на 92-й минуте установил Эдинсон Кавани — Маркус Рашфорд с левого края вырезал подачу в штрафную, а уругваец подстроился и головой переправил мяч в нижний угол ворот.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»:
Подопечные Ральфа Хазенхюттля после 10 туров набрали 17 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (16) — поднялись на 7-е месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.
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