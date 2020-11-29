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«Арсенал» сравнивает счёт после подачи Виллиана. Видео

«Арсенал» сравнивает счёт после подачи Виллиана. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча проходит на домашнем стадионе «пушкарей» «Эмирейтс». Идёт 39-я минута матча, счёт ничейный— 1:1.

На 30-й минуте «Арсенал» отыграл отставание. Бразильский вингер Виллиан через короткий пас разыграл угловой и выполнил высокую подачу в штрафную, где его соотечественник — защитник Габриэль из борьбы головой переправил мяч под перекладину ворот, который защищает Руй Патрисиу.

Видео гола «Арсенала»:

Тремя минутами ранее, на 27-й минуте, счёт в матче открыл нападающий гостей Педру Нету.

Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.

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