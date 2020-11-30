«Наполи» разгромил «Рому» и догнал «Ювентус»
В матче 9-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 4:0.
Перед матчем капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье возложил цветы перед фотографией Диего Марадоны. Инсинье открыл счёт на 31-й минуте встречи. После взятия ворот соперника капитан команды продемонстрировал футболку Марадоны. Второй гол неаполитанцев забил Фабиан Руис с передачи Инсинье. Дрис Мертенс довёл счёт до разгромного, а Маттео Политано установил окончательный счёт в матче.
«Наполи» в 9 матчах набрал 17 очков и догнал «Ювентус» в турнирной таблице Серии А. В активе «Ромы» также 17 очков, римляне занимают шестое место. Лидером соревнований является «Милан» (23).
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