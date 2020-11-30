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«Наполи» разгромил «Рому» и догнал «Ювентус»

«Наполи» разгромил «Рому» и догнал «Ювентус»
Футбол / Италия 0

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 4:0.

Перед матчем капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье возложил цветы перед фотографией Диего Марадоны. Инсинье открыл счёт на 31-й минуте встречи. После взятия ворот соперника капитан команды продемонстрировал футболку Марадоны. Второй гол неаполитанцев забил Фабиан Руис с передачи Инсинье. Дрис Мертенс довёл счёт до разгромного, а Маттео Политано установил окончательный счёт в матче.

«Наполи» в 9 матчах набрал 17 очков и догнал «Ювентус» в турнирной таблице Серии А. В активе «Ромы» также 17 очков, римляне занимают шестое место. Лидером соревнований является «Милан» (23).

Италия - Серия А. 9-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 0
Рома
Рим
1:0 Инсинье – 30'   2:0 Руис – 64'   3:0 Мертенс – 81'   4:0 Политано – 86'
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