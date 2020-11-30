Рибалта объяснил причину неудач «Зенита» в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о проблемах команды. При этом он не согласился с мнением, что «Зенит» находится в плохом состоянии.

«Зенит» находится не в лучшем состоянии? Что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» на первом месте. А то, что результаты разные, зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что команда устаёт. А на результат лучше посмотрим в конце сезона.

Проблемы в Лиге чемпионов? При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон. В первой кампании – до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче», — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.